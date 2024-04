Carlos Sainz belegt den dritten Platz beim Grand Prix von Japan

Der Grand Prix von Japan endet für Australien-Sieger Carlos Sainz mit dem dritten Platz. Der 29-jährige Ferrari-Pilot steht zum 21. Mal auf einem Formel-1-Siegerpodest und stuft seine Leistung so ein: «Das war ein hartePlatz 3 für Australien-Sieger Carlos Sainz im Großen Preis von Japan, damit kann der Madrilene an seine tolle Leistung von Melbourne anknüpfen. Er steht in Suzuka erstmals auf dem Siegerpodest, seine beste Platzierung zuvor war Rang 5 im Jahre 2019. Nach seiner 21.

Fahrt in der Königsklasse zu einem Podestplatz meint Carlos Sainz: «Heute war gegen Red Bull Racing nichts zu machen, so ehrlich müssen wir sein. Das war heute ein hartes Stück Arbeit, denn wir wussten – mit den wärmeren Temperaturen wird auch das Reifen-Management schwieriger.» «Uns war klar: Wir sollten im Rennen schneller sein als in der Quali. Nicht schnell genug, um RBR zu schlagen, aber schnell genug für einen Podestplatz.» In der Formel 1 geht es um Nuance

Carlos Sainz Grand Prix Von Japan Formel 1 Rennen Podestplatz

