Carlos Checa und die Podestplätze von Ducati in der Superbike-WM

Der Anteil von Carlos Checa an den 1000 Podestplätze n von Ducati in der Superbike-WM ist gering. Der Spanier ist aber auch elf Jahre nach seinem Titelgewinn der Vorzeigeweltmeister der Edelschmiede aus Bologna. Mit insgesamt 40 Podestplätze n rangiert der Spanier auf Platz 8 der besten Ducati -Piloten.

Am häufigsten stand Carl Fogarty auf dem Podium, nämlich glatt 100 Mal, gefolgt von Troy Bayliss (94), Chaz Davies (89), Troy Corser (60), Frankie Chili (43) und Neil Hodgson (41). Der letzte Ducati-Weltmeister, Carlos Checa, erreichte 38 Top-3-Ergebnisse. Im Rückblick kam der WM-Titel des Spaniers auf eher kuriose Weise zustande. Denn Checa war nach seinen zwei Superbike-Jahren mit Honda kurz davor, seine Karriere nach 2009 zu beende

