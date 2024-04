Carlos Checa gewinnt drei von vier Rennen auf Phillip Island

Carlos Checa gewann die letzten drei von vier Rennen auf Phillip Island. «Damit lastet ein gewisser Druck auf mir», gibt das Ducati-Aushängeschild zu.Die Ducati 1199 Panigale nimmt ihr erstes Rennen in der Superbike-WM von Pole-Position aus in Angriff. Dank des grandiosen Carlos Checa, der auf Phillip Island noch mal eine Klasse besser fährt als ohnehin schon. Der Weltmeister von 2011 will sich trotzdem nicht in die Favoritenrolle drängen lassen: «Ich habe keine Erwartungen für die Rennen.

Bislang haben wir einen sehr guten Job mit der Abstimmung gemacht. Die Rennen werden aber trotzdem schwierig. In einigen Streckenteilen verlieren wir in der Beschleunigungsphase. Mit neuen Reifen tun wir uns leichter, weil wir den Speed aus den Kurven hinaus mitnehmen können. Wenn die Reifen nachlassen, leide ich aber.» «Ich werde versuchen, möglichst weit vorne mitzumischen», sagte der Spanier zu SPEEDWEEK.de. «Alles ist möglich. Es hängt von den Bedingungen ab, wie die Reifen funktioniere

