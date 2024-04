Caritas bietet Betreuung für Kinder von Mitarbeitenden an

Schichtdienst oder mal spontan für Erkrankte einspringen: der Alltag für viele Menschen in Pflegeberufen. Doch was, wenn die Kinder haben, die am Wochenende eine Betreuung brauchen? Die Caritas bietet ihren Mitarbeitenden eine Lösung.Bei dem Angebot"Wochenendkids" werden Kinder von Caritas-Mitarbeitenden in der Kita Rastpfuhl betreut. Die pädagogische Fachkraft Stéphanie Tousch (rechts) kümmert sich dann unter anderem um die sechsjährige Emily (2. von rechts).

Wenn es samstags oder sonntags zu den „Wochenendkids“ geht, dann ist Emily ganz begeistert. Ihr gefällt das Betreuungsangebot der Caritas-Klinik so gut, dass sie dafür sogar gerne früh aufsteht. Die Sechsjährige sei dann oft schon vor ihr selbst wach, erzählt ihre Mutter Angela Wehowsky und lacht. „Ihr gefällt das super.“ Und auch die 36-Jährige schätzt das Angebot total. „Die Betreuungszeiten sind wunderbar“, findet si

szaktuell / 🏆 61. in DE

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »