Caren Miosga - Die dienstälteste Sprecherin der Tagesthemen

Am 11. April 1969 wird Caren Miosga in Peine geboren. Miosga und ihre zwei Schwestern wachsen in Ilsede auf. Sie studiert Geschichte und Slavistik in Hamburg.

Im Anschluss arbeitet sie als Reporterin, Redakteurin und Moderatorin für mehrere Radiosender wie u.a. Radio Hamburg und N-Joy. 1999 wechselt Caren Miosga zum NDR und moderiert u.a. das NDR-Kulturjournal und im Ersten"Titel Thesen Temperamente". Am 16. Juli 2007 übernimmt sie die Posten von Anne Will bei den Tagesthemen in der ARD.

2007 heiratet sie den Pathologen Tobias Grob, das Paar hat zwei gemeinsame Töchter. 2017 erhält Miosga zusammen mit Marietta Slomka und Peter Kloeppel die Goldene Kamera in der Kategorie Beste Information. 2021 wird sie mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Am 24. August 2022 präsentiert die Moderatorin eine Live-Show der Tagesthemen aus dem kriegsgebeutelten Kiew. Seit dem 20. September 2022 ist Miosga die dienstälteste Sprecherin der Tagesthemen. Im Mai 2023 wurde bekannt, dass Miosga die Talkrunde von Anne Will zum Jahr 2023 übernimmt.

Caren Miosga Tagesthemen Moderatorin Journalistin ARD Auszeichnungen Kiew

