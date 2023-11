CARE: Medizinische Unterversorgung in Gaza verschärft das Risiko von steigender Mütter- und Säuglingssterblichkeit

"Ich kann mir kaum vorstellen, welche Angst diese Frauen um sich selbst und ihre Babys haben, während sie gleichzeitig unter unerträglichen Schmerzen leiden. Wir hören auch, dass in einigen Krankenhäusern die Babynahrung ausgegangen ist. Dies ist vor allem auch deshalb äußerst beunruhigend, da Trauma die Muttermilchproduktion von Frauen beeinflussen kann.

Aufgrund des Stromausfalls sind Krankenhäuser auf Treibstoff für ihre Generatoren angewiesen, doch nun geht auch dieser zur Neige. Rund 130 Neugeborene liegen derzeit in Brutkästen, die nicht ohne Strom auskommen. Darüber hinaus besteht ein gravierender Mangel an sauberem Wasser, Medikamenten, Blutkonserven und anderen Hilfsgütern.

CARE bekräftigt seine Forderung nach einer sofortigen humanitären Feuerpause. Zivilist:innen müssen Zugang zu einer ausreichenden Gesundheitsversorgung haben. Ferner müssen die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Kindern berücksichtigt werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass humanitäre Helfer:innen einen sicheren, dauerhaften und uneingeschränkten Zugang haben, um die Menschen zu unterstützen.

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/5639418Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicken

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AERZTEZEITUNG: Mehr Geld für die Medizinische Fakultät der Berliner CharitéDie Medizinische Fakultät der Berliner Charité erhält in den kommenden Jahren schrittweise mehr Geld. Der Berliner Senat stimmte am Dienstag dem neuen sogenannten Charité-Vertrag zu, der eine fünfjährige Laufzeit von 2024 bis 2028 hat.

Herkunft: aerztezeitung | Weiterlesen ⮕

AERZTEZEITUNG: Prozess : Altenpfleger steht wegen zweifachen Mordes vor GerichtPfleger soll in einem Bremer Heim ohne medizinische Notwendigkeit größere Medikamentenmengen verabreicht haben.

Herkunft: aerztezeitung | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA erhöht den Ausblick für operatives Ergebnis im Geschäftsjahr 2023EQS-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA erhöht den Ausblick

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Aktienanalyse zu Fresenius Medical Care (FMC) St4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Fresenius Medical Care (FMC) St mit Halten ein, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 42,77 EUR beziffert, während sich der aktuelle BMN-Aktienkurs von Fresenius Medical Care (FMC) St auf 31,22 EUR beläuft. Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

NTVDE: 11 Soldaten im Norden von Gaza getötetBei Kämpfen im Norden von Gaza wurden am Dienstag 11 Soldaten getötet. Dies ist der größte Tagesverlust für die Streitkräfte seit dem Angriff von Hamas-Kämpfern auf Südisrael am 7. Oktober.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Nahost: In Gaza fallen Bomben – in Jerusalem eskaliert die StimmungIn Jerusalem treffen die palästinensische und die jüdische Welt hart aufeinander. Die Stimmung spiegelt den Krieg in Gaza wider – und könnte jederzeit esk...

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕