CAR-T-Zell-Therapie erfolgreich bei Myasthenia gravis

Bei einer Patientin mit einer therapierefraktären Myasthenia gravis ist an der Universitätsklinik Magdeburg ein Therapieversuch mit einer CAR-T-Zell-Therapie erfolgreich verlaufen, teilt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) mit. Natürlich handele es sich bisher „nur“ um erste Kasuistiken – und randomisierte Studien müssten folgen. Nach Ansicht der Spezialisten liefern die Fallberichte aber womöglich auch neue Erkenntnisse zur Pathogenese autoimmuner Myasthenien.

Die CAR-T-Zell-Therapie ist ja eine spezifische, zielgerichtete Immuntherapie, die gegen individuell krankheitsauslösende Antigene eingesetzt werden kann, erinnert die DGN. Bei der Krebsbehandlung gibt es bislang die meisten Erfahrungen, so konnten zum Beispiel bestimmte therapieresistente Lymphome erfolgreich behandelt werden. Für die CAR-T-Zell-Therapie werden zunächst T-Zellen aus dem Blut der Erkrankten gewonnen und molekulargenetisch so modifiziert, dass sie auf ihrer Oberfläche Rezeptoren gegen das entsprechende Antigen trage





aerztezeitung » / 🏆 81. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Biohof Heuberger hat in Zell einen neuen Maststall gebautSeine Hoftüren hat der Biohof zahlreichen Interessierten geöffnet. Vor dem Einstallen konnten sich zahlreiche Bürger ein Bild vom Maststall machen.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

AbbVie : Tepkinly: Neue Option bei rezidiviertem diffusem großzelligem B-Zell-LymphomTepkinly &174; (Epcoritamab) hat die EU-Zulassung zur Monotherapie beim rezidivierenden oder refraktären (r/r) diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom nach zwei oder mehr Linien einer systemischen Therapie erhalten.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

StoreDot sieht bei Schnellladen keine zusätzliche Zell-AlterungLeitmedium der Elektromobilität

Herkunft: ElectriveNet - 🏆 13. / 71 Weiterlesen »

Versorgung Krebskranker : Onkologe zu personalisierter Therapie: „Wir reden es uns zu schön“Die Krebsversorgung in Deutschland ist vielerorts nicht auf dem neuesten Stand. Zwar werden mehr und mehr personalisierte Therapien genutzt. Aber längst nicht alle Behandelten profitieren davon.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Vor 20 Jahren: Missbrauch in der TherapieMissbrauch in der Psychotherapie ist ein Tabuthema. Lange hatten Opfer keinerlei Lobby. In der ZDF-Reportage „37°Leben: Glaubt mir! Missbrauch in der Therapie“ erzählen der 26-jährige Max Leon und seine Mutter, wie ein Kinderpsychologe den damals Siebenjährigen missbrauchte - und lange damit davonkam.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

So geht es nach der Brustkrebs-Therapie weiterIn den ersten Jahren nach Abschluss der Brustkrebs-Therapie ist die Nachsorge besonders wichtig. STYLEBOOK hat mit einem Arzt gesprochen.

Herkunft: Stylebook_de - 🏆 107. / 51 Weiterlesen »