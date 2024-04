Canopy Growth-Aktie: Potenzial von 100 %

📆 02.04.2024 16:33:00

Finanzen Nachrichten

Es wurde ein charttechnisches Potenzial von 100 % gesehen. Die Canopy-Growth-Aktie sollte von 3,35 USD bis knapp 7 USD ansteigen. Doch die Marktteilnehmer hatten größere Pläne. Es folgte sogar ein Anstieg bis an die 10-USD-Marke und somit konnte man in der Spitze 200 % verdienen. Aktuell werden für die Wertpapiere wieder rund 7 USD bezahlt.

