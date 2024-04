Cannabis-Teillegalisierung in NRW: Das sind die Regelungen

Seit Ostermontag ist der Anbau, Besitz und Konsum von Cannabis legal – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das wirft viele Fragen auf: Wie sind die Regelungen in NRW ?Die Cannabis -Teillegalisierung ist zum 1. April in Kraft getreten – und damit auch ein umfassendes Regelwerk. Zusätzlich stellen sich etwa Eltern von Heranwachsenden, aber auch potenzielle Konsum enten und Kritiker der neuen Verordnung viele Fragen. Wir geben Antworten.

In der Öffentlichkeit und zu Hause darf grundsätzlich gekifft werden. Allerdings gelten einige Einschränkungen: Rund um Schulen, Kitas, Spielplätze und öffentliche Sportstätten ist der Cannabis-Konsum in einem Radius von 100 Metern verboten. In Fußgängerzonen darf laut Gesetz zwischen 7 und 20 Uhr nicht gekifft werden. Noch offen sind die Regelungen für Außengastronomien, hier dürfen Gastronomen aufgrund ihres Hausrechts selbst entscheiden. Ansonsten gilt: Dort, wo das Rauchen erlaubt ist, wird auch der Cannabis-Konsum gestattet sei

Cannabis NRW Regelungen Konsum Verordnung

