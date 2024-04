Cannabis-Samen in deutschen Baumärkten vorerst nicht erhältlich

Wer Gras anbauen will, könnte auch bei Hornbach, Bauhaus und Toom vorbeigehen. Warum sie in den Läden bis auf weiteres nicht fündig werden., steht online vor keiner einfachen Wahl. In Baumärkte n werden die Deutschen dagegen nicht fündig. Auf die Teil-Legalisierung von Cannabis haben die sich bisher nicht speziell vorbereitet. Eine Cannabis -Pflanze, wie sie bald auf vielen Balkonen Deutschlands stehen könnte.

© IMAGO/KEVIN WHITLOCK/MASSILLON INDEPENDENTCannabis-Samen, weil der Handel damit innerhalb Deutschlands vorerst verboten bleibt Die Teil-Legalisierung von Cannabis hat auf die Sortimentsgestaltung des Baumarkts Hornbach „keine Auswirkungen“. Auch Obi will sein Sortiment nicht anpassen. Toom teiltAuch Bauhaus teilt BuzzFeed News Deutschland mit, die Teillegalisierung von Cannabis habe gegenwärtig keinen Einfluss auf die aktuelle Sortimentsgestaltung und Cannabis sei somit als Samen- oder Pflanzware bis auf weiteres bei Bauhaus nicht erhältlic

Cannabis Baumärkte Sortimentsgestaltung Teil-Legalisierung Samen Pflanzware

