Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Kiffer und Dealer profitieren

03.04.2024

Die Cannabis-Legalisierung zum 1. April dürfte nicht nur Kiffer, sondern auch Dealer erfreut haben. Letztere könnten, so befürchten es diverse Experten, künftig das Geschäft ihres Lebens machen. Auf die Frage "Wann Bubatz legal?" gibt es inzwischen eine Antwort, allerdings wirft das Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes am 1. April 2024 Unmengen weitere Fragen auf – zum Beispiel: "Wie komme ich jetzt eigentlich an Gras?" Diese Frage lässt sich – anders als die Eingangsfrage – nicht kurz und knapp beantworten. Genauer gesagt lässt sie sich – zumindest für den akuten Bedarf – gar nicht beantworten. Denn: Seit Montag ist Kiffen unter bestimmten Bedingungen, der eigene Anbau sowie das Mitführen von 25 Gramm Cannabis legal, nicht aber der freie Verkauf. Der Handel mit sowie das Inverkehrbringen von Cannabis werden weiterhin unter Strafe gestellt – es drohen Geldstrafen oder Freiheitsentzug bis zu drei Jahre

Cannabis, Legalisierung, Kiffer, Dealer, Gesetz, Gras, Handel