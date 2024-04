Cannabis-Legalisierung in Deutschland

Cannabis ist in Deutschland legal und die ersten Menschen feiern die neu gewonnenen Rausch -Regeln. Die Polizei zieht ein positives Fazit zum ersten Tag der Teil- Legalisierung . Seit Ostermontag gilt in Deutschland das Cannabis -Gesetz. Besitz und Anbau sowie der Konsum sind mit einigen Vorgaben für Erwachsene legal. In Berlin wurden die neuen Freiheiten gefeiert: Rund 1500 Menschen versammelten sich in der Nacht zum 1. April vor dem Brandenburger Tor zum „Ankiffen“ und zündeten Joints an.

Insgesamt blieb es in der Bundesrepublik aber sehr ruhig.München-Verbotsirrtum“. Dazu versammelten sich rund 40 Personen vor der CSU-Parteizentrale in München-Schwabing. Zu einem ähnlichen „Anrauchen“ lud die Satirepartei Die Partei in Dortmund. 56 Personen waren darüber hinaus bei einer Veranstaltung in Leipzig dabei. Der Termin mit dem Motto „Für konsequente Entkriminalisierung von THC“ verlief ohne Störunge

