Cannabis-Kontrollen in NRW: Zuständigkeiten noch ungeklärt

Erwachsene dürfen seit dem 1. April Cannabis besitzen und konsumieren. Dabei gelten bestimmte Regeln. Doch diese werden in NRW bis jetzt kaum kontrolliert. Laut Behörden fehlte die Vorbereitungszeit.

"Es gibt bislang keine Zuständigkeitsverordnung, so dass nicht klar ist, welche Behörde welche Aufgaben wahrzunehmen hat""Die Zuständigkeiten für die im Cannabisgesetz geregelten Kontroll- und Überwachungsaufgaben sind aktuell noch ungeklärt"Wer ist überhaupt zuständig? Die Polizei oder die kommunalen Ordnungsämter? Solche Fragen beschäftigen die Verantwortlichen in den Behörden. Die von der Ampel-Koalition durchgesetzte Teil-Legalisierung von Cannabis kam für die Bürokratie offenbar zu schnell. Kiffer dürfte es freuen.Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums verweist darauf, dass zwischen Beschluss des neuen Gesetzes im Bundesrat am 22. März und Inkrafttreten zum 1. April. Von besonderen Zwischenfällen wegen der neuen Gesetzeslage kann das Ministerium nichts berichte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WDRaktuell / 🏆 25. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Messerangriff in Duisburg: NRW-Behörden widersprechen Straubinger PolizeiWas gibt es Neues im Kreis Straubing-Bogen? idowa.de informiert Sie aktuell und umfassend, was heute im Gäuboden wichtig ist.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

DGB-NRW-Vorsitzende Anja Weber: Tariftreuegesetz in NRW muss verschärft werdenEin Tariftreuegesetz gibt es in NRW schon seit 2012. Eigentlich soll es Unternehmen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen bevorzugen, wenn sie nach Tarif bezahlen. Von dieser ursprünglichen Idee ist aber nur noch wenig übrig – und daran gibt es scharfe Kritik.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Statistik für NRW: Weniger Jugendliche in NRW verurteilt​Die Zahl der Verurteilungen von jugendlichen und heranwachsenden Straftätern in NRW ist im Zehnjahresvergleich um 55 Prozent zurückgegangen. Bei den Tätern ab 21 Jahren sehen die Zahlen aber anders aus.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

NRW: Ansturm auf Fördermittel für Sommerferien in NRWMit 3,4 Millionen Euro fördert das Land den Urlaub einkommensschwacher Familien. Was man dazu wissen muss und was der Sozialverband kritisiert.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Cannabis-Legalisierung: Brandenburgs Minister Stübgen warnt vor Chaos bei KontrollenZum 1. April soll Cannabis unter bestimmten Vorgaben legalisiert werden. Brandenburgs Innenminister und auch die Polizei sind skeptisch - und hoffen auf eine Verzögerung der Gesetzesumsetzung durch den Bundesrat.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

„Kontrollen erfolgen verdachtsabhängig“: Laut Polizei keine besonderen Vorkommnisse seit der Cannabis-Legalisierung in BerlinEine Arbeitsgruppe im Landeskriminalamt soll klären, wie die Polizei mit der neuen Lage rund um die Legalisierung von Cannabis umgeht – und wie die Auswirkungen des Gesetzes sind.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »