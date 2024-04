Cannabis-Konsum in Deutschland: Neue Regelungen und die 'Bubatzkarte'

Seit dem 1. April ist der Konsum von Cannabis in Deutschland unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Nach intensiven Debatten hat der Gesetzgeber schließlich die Legalisierung beschlossen. Der Konsum von Marihuana ist jedoch nicht uneingeschränkt gestattet; es bestehen klare Vorschriften bezüglich der Orte und Zeiten, zu denen das Rauchen von Cannabis zulässig ist. Die sogenannte „Bubatzkarte“, entwickelt von einem Koblenzer Unternehmen, soll jetzt Klarheit schaffen.

Welche Regelungen für den Konsum von Cannabis in der Öffentlichkeit gelten und wo das Kiffen in den größeren Städten in OWL erlaubt und verboten ist. Lesen Sie auch: Cannabis-Legalisierung beschlossen: Wer unter welchen Bedingungen kiffen darf Welche Regelungen gelten für den Konsum von Cannabis? Das Konsumieren von Cannabis in der direkten Umgebung von Minderjährigen ist untersag

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Damit Deutschland nicht zur Kiffer-Nation wird“: CSU will Cannabis-Konsum über Abwasser messenZiel sei, herauszufinden, ob und wie sich das Konsumverhalten nach der Legalisierung verändern wird. Die Erlaubnis zum Cannabis-Anbau kritisiert die CSU als „falsch und gefährlich“.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Wo wird Cannabis verkauft?Durch die Cannabis-Legalisierung ist Kiffen in Deutschland jetzt erlaubt. Doch wo können Interessierte das Hanf eigentlich herbekommen? Infos zum Thema Verkauf.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Wo wird Cannabis verkauft?Durch die Cannabis-Legalisierung ist Kiffen in Deutschland jetzt erlaubt. Doch wo können Interessierte das Hanf eigentlich herbekommen? Infos zum Thema Verkauf.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Wo wird Cannabis verkauft?Durch die Cannabis-Legalisierung ist Kiffen in Deutschland jetzt erlaubt. Doch wo können Interessierte das Hanf eigentlich herbekommen? Infos zum Thema Verkauf.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Wo soll Cannabis verkauft werden?Deutschland hat die Cannabis-Legalisierung auf den Weg gebracht. Doch wo werden Interessierte das Hanf eigentlich herbekommen? Infos zum Thema Verkauf.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Wo wird Cannabis verkauft?Deutschland hat die Cannabis-Legalisierung auf den Weg gebracht. Doch wo werden Interessierte das Hanf eigentlich herbekommen? Infos zum Thema Verkauf.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »