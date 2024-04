Cannabis in Deutschland: Teillegalisierung und Eigenanbau

Cannabis ist in Deutschland legal – zumindest mehr oder weniger. Zum Dealer von nebenan dürfen Sie nämlich nicht gehen. Es gibt aber legale Quellen. Es ist dabei eine erklärte Absicht des Gesundheit sministers, den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Doch was genau ersetzt den Dealer? Die TeillegalisierungWenn es also um die Beschaffung von Cannabis geht, müssen die Regeln zum Eigenanbau und den Anbauvereinigungen beachtet werden. Das Verbot, selbst mit Cannabis zu handeln, gilt ausnahmslos.

Kaufen kann man die fertige Droge erst, wenn die sogenannten Anbauvereinigungen () die ersten Ernten einfahren. Das kann allerdings noch dauern, denn der Anbau in den Vereinigungen darf erst ab dem 1. Juli beginnen – und eine Cannabispflanze braucht einige Monate, bis sie ausgereift ist.Schon jetzt darf man allerdings selbst anbauen. Dabei gilt, dass jeder Erwachsene in seinem oder ihrem regulären Wohnsitz höchstens drei Cannabispflanzen besitzen darf

Cannabis ist in Deutschland teilweise legalisiert. Der Artikel beschreibt die Regeln zum Eigenanbau und den Anbauvereinigungen sowie die Absicht des Gesundheitsministers, den Schwarzmarkt zu bekämpfen.

Cannabis ist in Deutschland teilweise legal. Die Beschaffung erfolgt über Eigenanbau und Anbauvereinigungen. Der Schwarzmarkt soll bekämpft werden. Jeder Erwachsene darf höchstens drei Cannabispflanzen besitzen.

Das Gesetz zur Teillegalisierung von Cannabis kann wie von der Bundesregierung geplant zum 1. April in Kraft treten. Bei der Sitzung des Bundesrates warnten Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Bundesländer in der Länderkammer zwar eindringlich vor negativen Folgen des Gesetzes – eine Mehrheit für die Anrufung des Vermittlungsausschusses kam in der Abstimmung aber nicht zustande. Ein Vermittlungsverfahren zwischen Bund und Ländern hätte das Inkrafttreten des Gesetzes verzögert.

Cannabis-Konsum wird - in Teilen - in Deutschland erlaubt. Die Bundesregierung knüpft das Vorhaben an Bedingungen. Auch Eigenanbau ist künftig nicht mehr kriminell.

Cannabis-Konsum wird - in Teilen - in Deutschland erlaubt. Die Bundesregierung knüpft das Vorhaben an Bedingungen. Auch Eigenanbau ist künftig nicht mehr kriminell.

Cannabis-Konsum wird - in Teilen - in Deutschland erlaubt. Die Bundesregierung knüpft das Vorhaben an Bedingungen. Auch Eigenanbau ist künftig nicht mehr kriminell.

