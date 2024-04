Cannabis ab April legalisiert: Neue Regeln und offene Fragen

Ab dem 01. April steht Cannabis nicht mehr auf der Liste der verbotenen Substanzen. Die Legalisierung bringt neue Regeln , die berücksichtigt werden müssen. Für Personen über 18 legal. Doch trotz der Legalisierung bleiben noch Fragen offen. Beschlossen wurde von der Ampel-Regierung folgendes: Erwachsene Personen dürfen bis zu 25 Gramm Cannabis mit sich führen. Die Pflanzen, Samen und das geerntete Cannabis muss kindersicher aufbewahrt werden.

Dabei soll es sich um Cannabis für den Eigenbedarf handeln. Wer die Menge an Cannabis deutlich überschreitet, muss mit einer Geldstrafe von mehreren Tausend Euro rechnen. Es werden jedoch keine großen Cannabis-Kontrollen durchgeführt. Laut Schätzungen können aus 50 Gramm etwa 150 Joints gedreht werden – je nach Dosierung. So kann eine einzelne Person bis zu drei Joints an einem Tag rauchen – eine Menge, die von vielen als zu viel angesehen wird

