Cancellara: Van der Poel wird Rekord bei der Flandern-Rundfahrt brechen

Fabian Cancellara ist davon überzeugt, dass Mathieu van der Poel den Rekord an Siegen bei der Flandern-Rundfahrt brechen wird. Das schrieb der Schweizer in seiner Kolumne bei "Cyclingnews.com". "Mathieu hat mit seinem dritten Sieg bei der Flandern-Rundfahrt den Rekord eingestellt und ich glaube, er wird bald viermaliger Gewinner sein. Es ist nur eine Frage der Zeit", so Cancellara.Insgesamt ist es bisher sieben Fahrern gelungen, die legendäre "Ronde" dreimal zu gewinnen.

Neben van der Poel gehört auch Cancellara zu dem illustren Kreis. Zudem handelt es sich noch um den Italiener Fiorenzi Magni sowie die Belgier Johan Museeuw, Tom Boonen, Eric Leman und Achiel Buysse. Museeuw hat mit drei weiteren zweiten und zwei dritten Plätzen die aktuell beste Bilanz bei der Runde durch Flandern. Aber auch van der Poel hat bereits jetzt zwei weitere zweite Plätze auf dem Konto und war bei seinen sechs Teilnahmen nie schlechter als Vierte

