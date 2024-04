Cameron Diaz setzt auf Paartherapie für eine glückliche Beziehung

Cameron Diaz (51) weiß, was sie will. Seit einigen Jahren hat sich die Schauspielerin aus dem Blitzlicht zurückgezogen. 'Cameron hat Hollywood verlassen, um sich auf ihre mentale Gesundheit zu konzentrieren, und sie ist seit Jahren ein großer Anhänger der Therapie', weiß ein Insider laut OK!. Auch mit ihrem Partner Benji Madden (45), dem sie 2015 das Jawort gegeben hatte, überlässt sie ihr Glück nur ungern dem Zufall.

Die Lösung: Paartherapie! 'Sie hat ihren Freunden erzählt, dass sie zusammen hingehen und dass es die Kommunikation reibungslos am Laufen hält und Probleme löst, bevor sie ernst werden', erklärt die Quelle. Dass sie ihr Leben nun weitestgehend abseits von Hollywood bestreitet, scheint die Ex von Justin Timberlake (43) nicht im Geringsten zu bereuen. Cameron soll froh sein, dass sie ins friedliche Montecito in Kalifornien gezogen ist, wo sie das Beste aus beiden Welten haben kann. Sie sei ein großer Fan der Natur und der malerischen Stad

