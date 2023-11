Unsere SWR3-Reporter haben in der Insta-Story exklusive Einblicke für euch gesammelt! Calum Scott bei der SWR3 Casino Session in Baden-Baden Er hatte es uns ja versprochen: Top gestylt, mit Manschettenknöpfen und einem perfekt sitzenden Anzug betritt Calum Scott die Bühne und eröffnet die Casino Session mit dem Song Rise. Klickt euch durch die Bilder und lasst euch auf die einzigartige Atmosphäre ein.

✨ Video: Das ganze Konzert von Calum Scotts Auftritt im Casino Ihr wart nicht im Casino vorbei und habt den Livestream verpasst oder fandet es so toll, dass ihr es gar nicht oft genug ansehen könnt? Kein Problem – wir haben hier für euch das ganze Konzert von Calum Scott bei der SWR3 Casino Session! Packt zur Sicherheit die Taschentücher aus, es wird emotional! Calum Scott: Die Top 3 Konzert-Momente der SWR3 Casino Session „Welcome to the Cry Corner!“ – „Willkommen in der Tränen-Ecke!“, so stimmte Calum die Fans aufs Konzert ei





3 Konzert-Momente, die nur mit Calum Scott und SWR3 passieren!Bei der Casino Session mit Calum Scott erlebte nicht nur das Publikum eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen Melancholie und Partystimmung. Diese Highlights solltet ihr nicht verpassen!

SWR3 spart sich Comedy-Festival, Private gegen UKW-AbschaltungDer SWR hat angekündigt, das SWR3 Comedy Festival einzustellen - 2024 findet die letzte Ausgabe statt. Außerdem: In Bayern wehren sich die Privaten gegen eine drohende UKW-Abschaltung und die 'Mord mit Ex'-Macherinnen setzen nun auf Liebe.

SWR3 App: Neue Funktionen für noch mehr HörvergnügenDie SWR3 App hat neue Funktionen erhalten, um den Hörern noch mehr Komfort zu bieten. Jetzt kann man sich mit dem Live-Radiostream wecken lassen und individuell die Snooze-Funktion einstellen.

SWR3 macht's möglich: 1.000-Euro-Einkaufsgutscheine gewinnen und sorgenfrei einkaufen!Einfach sorgenfrei einkaufen, statt den Wocheneinkauf fünf Mal zu überdenken? SWR3 macht's möglich – und verlost täglich Einkaufsgutscheine in Höhe von 1.000 Euro. Hier anmelden!

Online Gaming, Casino, Sportwetten - WSM sorgt mit Spiel und Humor für Wachstumsprognose 2024Die Welt der Online-Casinos erlebt derzeit eine bemerkenswerte Veränderung, getrieben durch den aufstrebenden Markt der Krypto-Casinos. Diese spezialisierten Plattformen, die Kryptowährungen wie Bitcoin

CryptoBetSports Casino: Ein sicherer Hafen für Ihre Einsätze?Das CryptoBetSports Casino zieht Spieler mit verlockenden Quoten und einem schillernden Spielangebot an. In unserem Test prüfen wir, ob das Casino hält, was es verspricht. Ist CryptoBetSports ein sicherer Hafen für Ihre Einsätze oder ist Vorsicht geboten?

