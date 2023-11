Call of Duty: Modern Warfare 3 - Die schlechteste Einzelspieler-Kampagne

Eines konnte man Call of Duty nie vorwerfen: Dass der Ego-Shooter als überhastet zusammengewürfeltes Spiel erschienen ist. Das ändert sich jetzt. Als DLC geplant, als verzetteltes Vollpreis-Spiel veröffentlicht. Wir haben die PS5-Version getestet und das ist das Ergebnis. Zum Glück ist die Kampagne zu kurzCall of Duty: Modern Warfare 3 hat die schlechteste Einzelspieler-Kampagne aller 20 erschienenen Teile. Wir berichteten, dass das auch viele Fans so sehen.

Denn nach der kurzen Spielzeit von nur drei bis fünf Stunden, seid ihr einfach nur erleichtert, dass es endlich vorbei ist.Obwohl die Story inhaltlich flach ist, seht ihr verwirrende Zwischensequenzen mit Einzeilern, beinharten Patrioten, sowie einen zum Milchbubi verkommenen Oberbösewicht.Da hilft es auch nicht, dass die Story dort anfängt, wo der Vorgänger aufgehört hat. Ihr spielt erneut die Task Force 141 und wollt Vladimir Makarov zur Strecke bringen, weil der russische Terrorist einen Dritten Weltkrieg anzetteln möcht

: