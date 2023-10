Call of Duty: Modern Warfare 2 - Neue Waffen und Spielbarkeit

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist schon einige Zeit auf dem Markt und befindet sich nun sogar in seiner 6. Season.

Mit den richtigen Aufsätzen könnt ihr nicht nur weite Strecken abdecken, sondern auch im Nahkampf hervorragend Gegner über den Haufen schießen. Das macht diese Gewehre zur Top-Wahl der Spieler. Mit den richtigen Aufsätzen kann das russische Gewehr sogar noch besser auf dem Schlachtfeld punkten, braucht aber etwas mehr Fingerspitzengefühl bei der Rückstoß-Kontrolle.Vaznev ist eine starke MP, die sich mit hoher Treffsicherheit und minimalen Rückstoß auszeichnet. Sie kann auf kurzen und mittleren Distanzen punkten, schreckt jedoch nicht vor Kämpfen auf langen Distanzen zurück. Mit den richtigen Mods erschafft ihr ein wahres Monster.

Was haltet ihr von unserer Liste? Habt ihr gerne Ratschläge oder Setups, die ihr anderen Soldaten ans Herz legt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!CoD MW2 & Warzone: Mid-Season 5 startet heute – Alle Infos in 2 MinutenBuy-to-play headtopics.com

Die STB und die Fennec würde ich hier nicht außer acht lassen. Vor allem die Fennec macht mehr Spaß als die FSS und diese lässt sich so modifizieren, dass man fast durchgehen die Waffe verbessert, ohne sie irgendwo richtig zu verschlechtern.CoD Modern Warfare 2: Wichtige Änderungen schnell erklärt – Mit Gameplay

CoD: Modern Warfare 2 zeigt die Kampagne im Launch-Trailer – Fans glauben, „das wird eines der besten Call of Duty-Spiele“ CoD: Modern Warfare 2 zeigt Gameplay zu einem vollen Level – Sieht noch realistischer aus als je zuvor headtopics.com

Call of Duty: Modern Warfare 3 feiert 20-jähriges BestehenDie 'Call of Duty'-Reihe zählt zu den größten Phänomenen der Videogame-Historie und feiert nicht nur ihr 20-jähriges Bestehen, sondern auch einen aktuellen Ableger: 'Modern Warfare 3'. Das Ego-Shooter-Genre gehört zu den beliebtesten in der Gaming-Welt. Weiterlesen ⮕

Die schlimmste Mission in der Geschichte von Call of DutyDie Mission 'No Russian' in Call of Duty: Modern Warfare 2 gilt als die schlimmste und kontroverseste Mission. Spieler schlüpfen in die Rolle eines CIA-Agenten und müssen einen Terroranschlag auf einem Flughafen in Moskau miterleben. Der kommende CoD MW3 (2023) wird erneut den Bösewicht Makarov beinhalten. Weiterlesen ⮕

Umfrage der Woche: Interesse an Call of Duty auf Nintendo-Konsole?Letzte Woche haben wir gefragt, ob ihr Call of Duty auf einer Nintendo-Konsole spielen würdet. Über die Hälfte der Teilnehmer zeigt kein Interesse, während knapp ein Fünftel offen dafür ist. Ein Zehntel hängt von speziellen Teilen ab und einige würden nur bei kostenlosen Wochenenden spielen. Die technikbegeisterten Teilnehmer möchten, dass die verschiedenen Versionen technisch gleichwertig und kompatibel sind. Weiterlesen ⮕

Drogen und Waffen bei Wohnungsdurchsuchung gefundenNach einem Familienstreit hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in Eimsbüttel Betäubungsmittel und scharfe Schusswaffen gefunden. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 09:01 'FrankenSAM'-Waffen aus den USA sollen ukrainische Luftabwehr stärken +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Destiny 2 deutet revolutionäre Änderung an Waffen an – Community wirkt besorgt: „Ist eine schreckliche Idee“Destiny 2 deutet Waffenänderung an, die begrenzte Munition für eine beliebte Primärwaffenart bedeuten könnte, was die Community beunruhigt. Weiterlesen ⮕