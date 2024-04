CA Immo schüttet weiterhin Dividende aus, Immofinanz streicht Ausschüttung

Der Immobilienkonzern CA Immo bleibt bei seiner Dividendenpolitik, rund 70% des nachhaltigen Ertrags auszukehren. Konkurrent Immofinanz hingegen streicht die Ausschüttung.Die österreichischen Immobilienkonzerne Immofinanz und CA Immo gehen jetzt getrennte Wege in der Ausschüttungspolitik.

Während Immofinanz für das Geschäftsjahr 2023 die Kapitalbasis stärken und keine Dividende zahlen will, schlägt CA Immo die Ausschüttung von 0,80 Euro je Aktie vor und folgt damit der Strategie, etwa 70% des nachhaltigen operativen Gewinns aus der Vermietung (Funds from Operations, FFO) an die Aktionäre weiterzuleiten. Im Vorjahr kehrte CA Immo regulär 1 Euro je Aktie aus. Ende November kamen 2,56 Euro Sonderzahlung pro Anteilschein hinzu. Die divergierenden Dividendenvorschläge spiegeln Unterschiede in der Kapitalposition. CA Immo weist mit 36,6% des Immobilienvermögens eine ziemlich geringe Nettoverschuldung au

