BVG präsentiert eigenes Musical im Admiralspalast

In Sachen Eigenmarketing treibt es die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nun auf die Bühne - mit einem eigenen Musical im Berliner Admiralspalast. Das Stück 'Tarifzone Liebe - die Gefühle fahren Straßenbahn' solle ein Zeichen sein 'für Zusammenhalt und gegenseitige Akzeptanz', teilte das Verkehrsunternehmen am Montag mit. Entwickelt worden sei das einstündige Musical vom Marketingteam der BVG in Zusammenarbeit mit einer Kreativagentur aus Hamburg. Die Lieder seien eigens komponiert und getextet.

In dem Stück geht es demnach um die Liebesgeschichte zwischen der Straßenbahn 'Tramara' und ihrem Fahrgast Alexander. Die zwei Aufführungen sind für den 4. und 5. Dezember angesetzt

:

TAGESSPİEGEL: „Tarifzone Liebe“: Die BVG bringt ihr eigenes Musical in den AdmiralspalastStraßenbahn liebt Fahrgast. Mit einem Musical wollen die Berliner Verkehrsbetriebe „ein starkes Zeichen für gegenseitige Wertschätzung“ setzen.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

WUV: Das erste BVG-Musical kommt auf die BühneBarbie hat den Film, die BVG haben ein Musical! Im Dezember kommt die Romanze zwischen Berlin und der BVG in den Admiralspalast.

Herkunft: wuv | Weiterlesen »

MORGENPOST: BVG bringt Musical auf die Bühne – So kommt man an TicketsSchräge Aktion der Berliner Verkehrsbetriebe: Die BVG bringt das Musical „Tarifzone Liebe“ in den Admiralspalast. Tickets, Termine: Alle Infos zur kuriosen Show.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: BVG dünnt auch beim 100er Takt aus: Notfahrplan bei Berliner Bussen soll bleibenWeil viele Fahrer krank sind und Personal fehlte, hat die BVG im August den Busverkehr ausgedünnt, „vorübergehend“, wie es hieß. Doch ein Ende ist nicht in Sicht.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Generationenwechsel bei Berliner Bussen: Letzter Doppeldecker aus deutscher Produktion wird ausgemustertEr prägte lange Jahre das Berliner Straßenbild. Nun wurden die letzten Doppeldecker aus deutscher Produktion ausgemustert. Dafür ist die Lieferung von 200 britischen Busse komplett.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Erinnerung an jüdische Berliner Kaufleute: Joachimsthaler Platz am Kurfürstendamm wird in „Grünfeld-Ecke“ umbenanntEine große Rolle im deutschen Einzelhandel spielte die jüdische Familie Grünfeld – bis die Nazis die Textilfirma „arisierten“. Zum Gedenken daran setzt Charlottenburg-Wilmersdorf ein Zeichen.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »