Damit reagiert das Nahverkehrsunternehmen auf einen Mangel an Busfahrerinnen und Busfahrern in der Stadt. Welche Buslinien betroffen sind, sei noch final in der Abstimmung und werde circa zwei Wochen vor dem großen Fahrplanwechsel am 10. Dezember bekannt gegeben, wie Rolf Erfurt, BVG-Betriebsvorstand, erklärt. Er verspricht eineim gesamten Stadtgebiet.

Zudem werden die Anpassungen vor allem außerhalb derund dort vorgenommen werden, wo das Netz besonders dicht ist – auch Buslinien, die von Touristen häufig genutzt werden, seien betroffen.eingesetzt werden. Große Schulstandorte und Kliniken sollen unverändert gut angebunden bleiben. Die Änderungen würden sich durch eine andere Taktung bemerkbar machen. „Das ist keine schöne Situation für uns und für die Fahrgäste“, sagt Erfurt. „ , für das wir stehen.“ Bitter: Zur gleichen Zeit vermeldet die BVG, dass die Fahrgastquoten wieder auf das Vor-Corona-Niveau angestiegen sin

:

TAGESSPİEGEL: Berliner Busverkehr reduziert Fahrplanleistung um 5,8 Millionen KilometerDas Berliner Verkehr sunternehmen BVG plant eine weitere Reduzierung der Fahrplanleistung um 3,5 Prozent, was zu einer Gesamtreduzierung von 5,8 Millionen Kilometern führt. Die genauen Auswirkungen auf die einzelnen Linien sind noch nicht bekannt.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Warnstreik der GDL in Berlin: S-Bahn fährt nach NotfahrplanDas Chaos blieb am Morgen aus. Die Bahn schaffte es, einen Notfahrplan bei der S-Bahn zu organisieren. Die private Odeg fährt bislang nach Plan, die BVG ist nicht betroffen.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

MORGENPOST: Lokführer streiken, Züge fallen ausSeit Mittwochabend streiken die Lokführer. Schon zuvor sind laut Deutscher Bahn Züge ausgefallen. BVG ist nicht vom Streik betroffen.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

BOERSENZEİTUNG: Deutsche Bank plant Ausdünnung des Postbank-FilialnetzesDie Deutsche Bank plant, das Filialnetz der Tochter Postbank von etwa 550 bis Mitte 2026 auf rund 300 Standorte auszudünnen. Derzeit werden noch in fast allen Postbank-Filialen Dienstleistungen des Vorbesitzers Deutsche Post (jetzt: DHL) angeboten. Das wird sich mit der avisierten Reduzierung der Standorte ändern.

Herkunft: boersenzeitung | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: Neue Witcher- und Cyberpunk-Spiele: Das plant CD Projekt RedCD Projekt Red hat bereits weit in die Zukunft geblickt und plant neue Witcher- und Cyberpunk-Spiele. Es wird eine Fortsetzung zu Cyberpunk 2077 geben und fünf neue Witcher-Spiele. The Witcher 4 wird unter einem anderen Namen erscheinen und sich auf eine neue Hauptfigur konzentrieren.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: General Motors plant eigenen Antrieb für Andretti in der Formel 1Der US-Konzern General Motors plant, einen eigenen Antrieb für das Formel-1-Team Andretti zu entwickeln. Dies unterstreicht die Ambitionen von Andretti, nicht nur als Privatteam, sondern mittelfristig als Werksteam in der Formel 1 anzutreten.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »