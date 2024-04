BVB verliert gegen VfB Stuttgart und gefährdet die Champions-League-Qualifikation

Zuletzt lief es für den BVB erstaunlich gut. Doch das 0:1 im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart kostet den BVB den vierten Tabellenplatz. Damit gerät die Champions-League-Qualifikation in Gefahr.Die Profis des VfB Stuttgart genossen ihre Rolle als Partycrasher vor schwer enttäuschten BVB -Fans. Die Schwaben feierten im Topspiel der Fußball - Bundesliga ein 1:0 (0:0) beim Champions-League-Rivalen Borussia Dortmund, der jetzt um die Qualifikation für die Königsklasse bangen muss.

Eine Woche nach dem Dortmunder Statement-Sieg beim FC Bayern sorgte Serhou Guirassy (64. Minute) mit seinem Tor vor 81.365 Zuschauern für große Ernüchterung rund um die Mannschaft von Trainer Edin Terzic, die auf Platz fünf abrutschte. Das macht wenig Mut für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atlético Madrid. „Wir hatten viele Chancen, für mich waren wir heute die bessere Mannschaft, wir haben es verpasst, die Tore zu machen“, sagte Nico Schlotterbeck beim Sender Sk

BVB Vfb Stuttgart Champions League Fußball Bundesliga

