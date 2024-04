BVB-Verkaufskandidaten: Malen plant Abflug in die Premier League

Auch wenn die BVB -Saison nach den jüngsten starken Leistungen womöglich doch noch erfolgreich zu Ende geht, könnte bei Dortmund im Sommer ein Umbruch anstehen. Einige Verträge laufen aus und man will sich auf mehreren Positionen verstärken. Sky gibt einen umfangreichen Überblick, welche Spieler gehen könnten.

Die BVB-Verkaufskandidaten mit gültigem Vertrag über den Sommer hinaus:Donyell MalenDer Niederländer befindet sich aktuell in einer beeindruckenden Form und steuerte neun Scorerpunkte bei seinen letzten neun Dortmund-Spielen bei. Schon im Winter galt Malen als Verkaufskandidat, damals schob der BVB einem Wechsel aber noch den Riegel vor. Mit seinen starken Leistungen hat der 25-Jährige nun neue Begehrlichkeiten geweckt und plant nach Sky Informationen im Sommer den Abflug in die Premier League. Der BVB ist auf Geld angewiesen und würde einem Malen-Abgang, der mindestens 40 Millionen Euro bringen soll, nicht im Wege stehe

BVB Verkaufskandidaten Donyell Malen Premier League

