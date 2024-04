BVB trauert um legendären Mitarbeiter

Borussia Dortmund trauert um einen legendären Mitarbeiter. Paul Jankowski , der legendäre Zeugwart der zweiten Mannschaft, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Er hat sein ganzes Leben bei und für Borussia Dortmund verbracht.

Die U23 verliert mit ihm ein absolutes Urgestein, das für die Jungs viel mehr als ein Zeugwart war. Jankowski hat in vielen Lebenslagen unterstützt und wird als ehrliche Haut mit großem Herzen vermisst werden.

BVB Paul Jankowski Zeugwart U23

