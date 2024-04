BVB-Trainer Terzic zeigt Interesse an VfB Stuttgart Spieler Chris Führich

Chris Führich spielt mit dem VfB Stuttgart eine märchenhafte Saison. Der 26-Jährige weckt Begehrlichkeiten. BVB -Trainer Edin Terzic startet die Charme-Offensive. Ist das der Beginn des Wettziehens um den begehrten Offensivmann? In der Bundesliga spielt der BVB hinter Bayer Leverkusen die beste Rückrunde und verlor nur eins der vergangenen 16 Pflichtspiele (2:3 gegen Hoffenheim). Die jüngsten fünf gewann Schwarz-Gelb allesamt.

Kein Wunder also, dass Terzic auf der Pressekonferenz am Donnertag einen lockeren Eindruck machte. Dennoch auffällig waren sein flackernder Blick und breites Grinsen, als er zum kommenden Gegner, genauer gesagt zu dessen „Diese Fähigkeiten am Ball, diese Kreativität, das Beschleunigung mit dem ersten Kontakt, sofort mutig auf den Gegner zuzudribbeln, das war damals schon erkennbar“, lobte Terzic am Donnerstag den ehemaligen Dortmund-Spieler in höchsten Tönen. kein Unbekannte

