BVB-Star Sebastien Haller fällt mit Fußverletzung aus

Nach Sky Informationen fällt BVB -Star Sebastien Haller mit einer Fußverletzung für das CL-Rückspiel gegen Atletico aus und droht, den Rest der Dortmund-Saison zu verpassen. Was für eine bittere Geschichte! Kaum feierte Sebastien Haller sein Startelf-Comeback für Borussia Dortmund, musste der 29 Jahre alte Ivorer am Samstag im Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach schon nach neun Minuten mit einer Fußverletzung ausgewechselt werden.

Saison wohl beendetWie Sky aus gut unterrichteten BVB-Kreisen erfuhr, rechnen die Dortmunder intern bereits mit einem längeren Ausfall. Bei nur noch fünf ausstehenden Ligaspielen dürfte die Saison für Haller wohl gelaufen sein. In Mönchengladbach verletzte sich der frühere Ajax-Star am zuvor schon lädierten Fuß. Weitere Untersuchungen sollen allerdings am Montag erfolgen und finale Erkenntnisse bringen.

BVB Sebastien Haller Fußverletzung Champions League Atletico Madrid Saisonaus

