BVB kann auch gegen Mainz nicht gewinnen

Die Ergebniskrise von Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga verschärft sich. Auch das Heimspiel gegen Abstiegskandidat 1. FSV Mainz 05 konnte der BVB nicht gewinnen und musste sich mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Der Druck auf Trainer Edin Terzic steigt. Auf den Schlusspfiff in Dortmund folgte ein Pfeifkonzert - zu groß war der Frust vieler Fans nach dem sechsten sieglosen Pflichtspiel in Folge.

'Es ist komplett angebracht', sagte Terzic der Sportschau dazu, 'weil wir einfach in den letzten Wochen in der Bundesliga und im DFB-Pokal keine guten Ergebnisse erzielen konnten.' Schlechte BVB-Ergebnisse, schlechte Stimmung? Zwar hatte Julian Brandt (29.) den BVB in Führung gebracht. Nach dem Ausgleich durch Sepp van den Berg (43.) fiel den Dortmundern aber nur noch wenig ein. Vor allem nach der Pause lahmte die Offensive. Futter für Kritiker, die eine schlechte Stimmung zwischen Team und Trainer ausgemacht haben wolle





Die Schüsse, die die Welt veränderten: 60 Jahre nach dem Kennedy-MordAm 22. November 1963 fielen Schüsse, die die Welt veränderten. John F. Kennedy wurde bei einer Fahrt durch Dallas ermordet. Laut Historikern hat die heutige Spaltung der USA viel mit dem Kennedy-Mord zu tun.

Olaf Scholz hat die „Faschistin“ Giorgia Meloni zur Demokratin erklärt – und die Deutschen merken es nichtBundeskanzler OlafScholz hat GiorgiaMeloni zur Demokratin erklärt: Was für ein Geschenk an die „Faschistin“ – und die Deutschen merken es nicht. Ein Kommentar von franzbecchi. Meloni

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageDie Freigabe neuer US-Hilfen steht auf der Kippe. Selenskyj bittet in Washington eindringlich um weitere Unterstützung für sein Land. Doch Biden kann ihm nichts versprechen. Die News im Überblick.

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland bombardiert die Ukraine massiv - kurz vor der Entscheidung der EU über Beitrittsverhandlungen mit dem Land. Dutzende Menschen werden verletzt. Die News im Überblick

Borussia Dortmund trifft auf Mainz 05 zum Abschluss des JahresZum Abschluss des Jahres trifft Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga auf Mainz 05. Der Gegner, der dem aktuell kriselnden BVB die Meisterschaft kostete.

Militärhilfen für die Ukraine gehen stark zurückDie westliche Militärhilfe für die Ukraine sinkt deutlich: Die neu zugesagte Hilfe ging zwischen August und Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 90 Prozent zurück. Die Ukraine sei zunehmend von einigen wenigen Kerngebern abhängig, zu denen etwa Deutschland, die USA oder die nordischen Länder zählten. Doch wird um die Unterstützung für die Ukraine gerungen.

