BVB gegen VfB Stuttgart: Bundesliga-Topspiel im TV und Livestream

Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Top-Spiel zwischen dem BVB und dem VfB Stuttgart. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker . Gelingt Borussia Dortmund nach dem Sieg gegen den FC Bayern direkt die nächste Überraschung? Am 28. Spieltag empfängt der BVB den VfB Stuttgart. Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass dieses Duell - vor allem für die Schwarz-Gelben - wichtig ist.

Mit einem Sieg würden die Dortmunder auf einen Punkt auf die Schwaben heranrücken und einen weiteren Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation machen. Gleiches gilt natürlich auch für den VfB, der bei einem Dreier bereits mindestens neun Punkte Vorsprung auf Rang fünf hätte. An die letzte Begegnung haben vor allem die Stuttgarter gute Erinnerungen: Am Nikolaustag des vergangenen Jahres trafen beide Mannschaften im DFB-Pokal aufeinander. Der VfB gewann die Partie ohne große Probleme mit 2:0, der BVB enttäuschte auf ganzer Lini

