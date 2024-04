BVB erleidet Rückschlag gegen Stuttgart

Dem Coup von München folgte die Schlappe gegen Stuttgart . Beim BVB ist die Sorge vor einem Scheitern in der Champions League - Qualifikation zurück. Viel Zeit zur Frustbewältigung bleibt nicht. Die Feierlaune zum 50. Geburtstag des heimischen Stadions war gründlich verdorben. Nur die Stuttgart er Partycrasher hatten nach dem Schlusspfiff allen Grund zur Freude.

Während sie mit ihren Fans ausgelassen den von Trainer Sebastian Hoeneß als 'Big Win' bezeichneten 1:0 (0:0)-Sieg in Dortmund feierten, saßen die BVB-Profis bereits in der Kabine und trauerten der verpassten Chance auf einen großen Schritt in Richtung Champions League nach. Kapitän Emre Can machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl: 'Das ist ein herber Rückschlag. Wir wollten bis auf einen Punkt an Stuttgart heranrücken, jetzt sind es sieben Punkte Rückstand

BVB Stuttgart Niederlage Champions League Qualifikation

