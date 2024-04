BVB-Chef Watzke möchte Nagelsmann als Bundestrainer behalten

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke würde Julian Nagelsmann auch nach der Heim-EM gerne weiter als Bundestrainer sehen. 'Der DFB sollte jetzt versuchen, mit Julian den Vertrag zu verlängern. Und wenn es dem DFB gelingt, ihn zu verpflichten, länger, dann wäre es gut für den deutschen Fußball', sagte der Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Dortmund im Podcast 'Spielmacher - Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360Media' (Donnerstag).

Watzke ist auch Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bunds und sagte zu den möglichen Vertragsgesprächen mit Nagelsmann: 'Ich halte mich da ein bisschen raus, damit niemand sagt, ich hätte da Einfluss genommen.' Nagelsmann der RichtigeNagelsmann habe eine klare Vorstellung, 'wie man Fußball spielen sollte. Er ist sehr konzeptionell, er hat den richtigen Mix. Er war in Hoffenheim, er war in Leipzig, er war bei Bayern - Julian hat bis jetzt an jeder Stelle Erfolg gehab

