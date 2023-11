BVB-Boss Watzke gibt vor Bayern-Spiel zu: „Werden Abstand nicht verringern können“

„Dafür bewegt sich der FC Bayern in einem wirtschaftlich zu starken Umfeld”, sagte Watzke vor dem Topspiel der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) der „Sport Bild“. Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach.

Ein starke Leistung des BVB sei es aber, „dass wir 18 Jahre lang nachgezogen haben und sportlich nicht haben groß abreißen lassen. Wir haben in der vergangenen Saison für einen spannenden Meisterkampf gesorgt“, betonte Watzke, der 2005 bei den Westfalen zum Boss aufstieg.„Ich bin mir sicher, dass wir in der Bundesliga auch in dieser Saison wieder einen spannenden Meisterkampf haben werden.

SPORTBILD: BVB-Boss Watzke: „Der Wunsch nach einem neuen Meister ist ja fast überall im Land groß“Paco Alcácer (30) stürmt mittlerweile in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort, wo das Fußballspielen sehr gut bezahlt wird. Aber auch dort, wo der Angreifer solche Momente wie im November 2018 nicht erleben wird.. Ein Gefühlsfeuerwerk in Dortmund. Es ist gleichzeitig der bis dato letzte Liga-Sieg des BVB gegen den Rekordmeister. Es folgten acht Bayern-Siege und ein Remis. 1820 Tage später startet der Vize-Meister nun den nächsten Versuch.Es ist gleichzeitig der nächste Angriff auf die Schale. Die Sehnsucht nach bald zwölf Jahren meisterfreier Zeit ist riesig, vor allem bei Hans-Joachim Watzke (64). Der BVB-Boss sagt zu SPORT BILD: „Der Wunsch nach einem neuen Meister ist ja fast überall im Land groß. Damals als Kind habe ich selbst gar nicht so sehr geschaut, wer Meister wird, sondern habe vielmehr auf meinen Verein geguckt, den BVB. Umso schöner ist es, dass wir als Verein nun ein Wörtchen mitreden und ich auf beide Dinge blicken kann.“ In der vergangenen Saison scheiterte die Borussia dramatisch am letzten Spieltag, als das Terzic-Team mit dem 2:2 gegen Mainz alles verspielte. Nach dem neunten Spieltag liegen die beiden Teams nun nur zwei Zähler auseinander. Watzke sagt über den Titelkampf: „2005 hatten wir einen Umsatz in Höhe von 75 Millionen Euro, heute machen wir einen Umsatz von 500 Millionen. Die Bayern hatten damals einen Umsatz von 300 Millionen, heute von 800 Millionen

