Büroleiterin wegen gewerbsmäßigem Betrug verurteilt

Sie fälscht bereits am ersten Arbeitstag ihren Arbeitsvertrag zu ihren Gunsten, nach einer Woche als Büroleiterin überweist sie sich immer wieder Geld auf private Konten. Vor Gericht gesteht die Frau. Weil sie als Office-Managerin einer Immobilienfirma rund 130.000 Euro auf eigene Konten überweisen hatte, ist eine 49-Jährige zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach die Frau am Mittwoch des gewerbsmäßigen Betrugs in 25 Fällen schuldig.

Obwohl sie wegen ähnlicher Taten vorbestraft sei, habe sie sich erneut an Firmenkonten bedient, so das Gericht. Die Frau hatte laut Anklage zwischen Mai und September 2023 bereits bezahlte Rechnungen den Geschäftsführern erneut zur Zahlungsfreigabe vorgelegt. Die Betrugsserie durch Doppelbuchungen begann den Ermittlungen zufolge nur eine Woche nach ihrem ersten Arbeitstag in der Immobilienfirma in-Charlottenbur

