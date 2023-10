Burn on: Der schmale Grat zwischen Dauerstress und Burn-Out

Stress ist ungesund – das ist kein Geheimnis. Immer mehr Arbeitnehmer melden sich wegen Burn-Out krank. Aber es gibt noch eine andere Form der Erschöpfung: Burn-On.. Aktuelle Studien zeigen, dass 64 Prozent der Deutschen mindestens gelegentlich gestresst sind, vor allem von ihrer Arbeit. Und jeder von uns kennt sie doch, diese Menschen, die von einem Termin zum Nächsten hetzen. Zeit zum Durchatmen? Die fehlt dann meistens.

In ihrem Buch „Burn-on: Immer kurz vorm Burn Out“, definieren sie das Ganze als anhaltenden und funktionalen Erschöpfungszustand. Es geht also um die Menschen, die andauernd unter Strom stehen und einige Symptome des klassischen Burn-Outs aufweisen – aber eben ganz normal weiterarbeiten.

Kriterien, die einige Patienten von Bert te Wildt, Chefarzt der Psychosomatischen Klinik im Kloster Dießen am Ammersee, nicht erfüllt haben. Trotzdem war das Leid der Betroffenen real. Der Psychologe merkte: Die Patienten brennen nicht aus, sondern immer weiter. Gesund ist allerdings auch das nicht. headtopics.com

erhöht das Risiko für die Entstehung von Krankheiten wie Depressionen oder einen Schlaganfall. Und trotzdem kennt womöglich fast jeder das Gefühl, im Hamsterrad stecken zu bleiben und nur noch zu funktionieren, statt wirklich zu leben.Das Kernproblem ist das Gleiche wie beim großen Bruder Burn-Out: Wir verlernen, richtig zu regenerieren. Der Leistungsgedanke verfolgt uns nicht nur im Job, sondern ist auch im Privatleben omnipräsent.

Weiterbrennen statt Ausbrennen – das ist eine gefährliche Gratwanderung. Wer nicht rechtzeitig merkt, dass die Daueranspannung zum Alltag gehört, der läuft Gefahr, sich in einen Zusammenbruch reinzuarbeiten. Es ist deshalb elementar, sich immer mal wieder Auszeiten zu nehmen. Ein normaler „gesunder“ Erschöpfungszustand lässt sich mit einem entspannten Feierabend oder einem erholsamen Urlaub wieder kurieren. headtopics.com

