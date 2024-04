Bürgermeister bricht sich beim Skifahren neun Rippen

Herford. Wer Tim Kähler zum Lachen bringt, tut ihm derzeit keinen Gefallen. Husten sei ganz schlimm, sagt der Bürgermeister . Schlimm heißt schmerzhaft. Der 56-Jährige hat sich beim Skifahren in den Kitzbüheler Alpen am Montag, 25. März, auf der linken Körperseite die Rippen gebrochen, und zwar neun von zwölf auf der linken Körperseite - vom zweiten Rippenbogen an abwärts bis zum zehnten vorne und hinten. Auch seine linke Lunge sei teilweise eingefallen gewesen.

Bei dem Alleinunfall hatte Kähler in einer Kurve die Kontrolle über seine Ski verloren und war gestürzt. Die Piste, auf der das passierte, war an der Stelle verengt, wie der Bürgermeister erzählt. Nach rechts ging ein Ziehweg ab, geradeaus sollte ein Fangnetz die Skifahrer davor schützen, den dahinter liegenden Abhang hinunterzustürzen. In der Kurve stand jedoch ein Skifahrer. Er habe versucht zu bremsen statt einfach vorbeizufahren, erzählt Kähler im „NW“-Gespräc

