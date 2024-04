Bundeswehr zerstört anfliegenden Flugkörper im Roten Meer

Die Bundeswehr hat mitgeteilt, dass ein anfliegender Flugkörper zerstört werden konnte. Das Kriegsschiff ' Hessen ' ist im Februar zum Schutz von Handelsschiffe n vor Angriffen der Huthi-Miliz aus dem Jemen ins Rote Meer aufgebrochen. Bereits am vierten Einsatztag hatte die Fregatte versucht, ein Ende der israelischen Militäroperation im Gazastreifen zu erzwingen.

Die Huthi-Miliz attackiert im Roten Meer Frachtschiffe unter internationalen Flaggen, wodurch viele Reedereien die Seeverbindung meiden. Der Einsatz der 'Hessen' ist Teil der Maßnahmen gegen die Huthi-Angriffe

