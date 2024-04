Bundeswehr wird umorganisiert und erhält gemeinsames Unterstützungskommando

Die Bundeswehr wird umorganisiert und erhält ein gemeinsames Unterstützungskommando . Neben dem Heer, der Luftwaffe und der Marine wird auch die Truppe für den Cyber- und Informationsraum (CIR) Teil der Bundeswehr . Das CIR ist auf elektronische Kampfführung, Cyberoperationen , Aufklärung und den Schutz der elektronischen Infrastruktur spezialisiert. Bisher gab es ein Einsatzführungskommando in Schwielowsee und ein Territoriales Führungskommando in Berlin.

Beide Stellen hatten unterschiedliche Aufgaben, aber auch mögliche Überschneidungen

