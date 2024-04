Bundeswehr plant größere Reform für Landes- und Bündnisverteidigung

Wer in diesen Tagen mit Angehörigen der Bundeswehr spricht, hört immer wieder diese Abkürzung: LV/BV. Die vier Buchstaben stehen für Landes- und Bündnisverteidigung und somit für die sicherheitspolitische Zeitenwende in Europa. Verteidigungsminister Boris Pistorius will die Truppe „kriegstüchtig“ machen für den Fall, dass Russland nach der Ukraine auch die Nato angreift. Dafür plant der Sozialdemokrat eine größere Bundeswehrreform, die er am Donnerstag vorstellen wird.

Eine Arbeitsgruppe im Bundesverteidigungsministerium hat Pistorius unter der Überschrift „Bundeswehr der Zukunft“ Vorschläge für einen Umbau der Truppe gemacht. „Nicht weniger als die Neuausrichtung der Bundeswehr“ sei erforderlich, steht in dem bisher nicht offiziell veröffentlichten Bericht. „Sie muss zur zeitgemäßen Landes- und Bündnisverteidigung voll befähigt sein und gleichzeitig wirksame Beiträge im internationalen Krisenmanagement und der nationalen Krisenvorsorge leisten könne

Bundeswehr der Zukunft: Die neue Struktur der BundeswehrDie Empfehlungen für eine neue Struktur der Bundeswehr liegen vor. Zu Ihrer Information hier der Ergebnisbericht. Zentrale Handlungsmaxime ist die Kriegstüchtigkeit.

Bundeswehr-Reform: Generale uneinig über UmstrukturierungVerteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kündigt Reformpläne für die Bundeswehr an. Viele der Entwürfe sind vorerst noch geheim und viele sehen diese Änderungen mit großer Sorge.

