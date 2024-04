Bundesverteidigungsminister Pistorius dreht an den richtigen Schrauben

Klarere Zuständigkeiten, schnellere Einsatzfähigkeit: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius dreht bei der Bundeswehr an den richtigen Schrauben. Kriegstüchtig wird die Bundeswehr allerdings auch mit der neuen Grobstruktur noch lange nicht sein.Als ich meinen Wehrdienst leistete hatte Deutschland einen Wehretat von etwa 3 % des BIP. Ich würde die damalige Bundeswehr zwar nicht als 'kriegstüchtig' bezeichnen, sie hatte aber das nötige Abschreckungspotental.

Trotz ihrer Kosten ging es Deutschland recht gut, die allgemeine Zuversicht war viel höher als heute. Es ist wohl eine Sache von Prioritäten und Antizipation der Friedensdividende. So unproduktiv Wehrausgaben auch erscheinen - ein etwas einfacheres Rathaus wäre für Straubing immer noch besser als eines, das unverteidigt wieder zu Schutt geschossen wir

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius Bundeswehr Grobstruktur Wehretat Abschreckungspotential Prioritäten Friedensdividende Wehrausgaben Rathaus Straubing

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



idowa / 🏆 34. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das braucht die Bundeswehr jetzt am dringendstenBundesverteidigungsminister Boris Pistorius will die Bundeswehr reformieren und erhofft sich schnelle Veränderungen.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Blick in die Zeitungen von morgenIn vielen Kommentaren geht es um die Pläne von Bundesverteidigungsminister Pistorius für eine Reform der Bundeswehr.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Bundesverteidigungsminister Pistorius besucht PolenBundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reist am Montag zu einem Besuch nach Polen, um über den Ukraine-Krieg und die Unterstützung Kiews zu beraten.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Video: Das ist der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD)Boris Pistorius ist der aktuelle Bundesverteidigungsminister in der Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Am 14. März ist er in Osnabrück geboren. Seine Mutter, Ursula Pistorius, war zwölf Jahre lang SPD-Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag. Mit 16 Jahren trat Pistorius auch in die SPD ein.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Pistorius betont Geschlossenheit der SPD bei Unterstützung der UkraineDie SPD steht nach den Worten von Bundesverteidigungsminister Pistorius unverbrüchlich zur Ukraine.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Ukraine soll nachhaltig verteidigungsfähig werdenStatement von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zum Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »