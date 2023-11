Bundesverfassungsgericht verbietet Verwendung von Corona-Geldern für Klimaschutz

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die für die Bekämpfung der Corona-Krise vorgesehenen Gelder nicht für den Klimaschutz verwendet werden dürfen. Die Änderung des Nachtragshaushalts 2021 wurde als verfassungswidrig eingestuft. Die Wirksamkeit der Schuldenbremse stand im Mittelpunkt der Entscheidung.

Der Bund hatte den Haushalt 2021 aufgrund der Notfallsituation während der Pandemie um 60 Milliarden Euro aufgestockt, letztendlich wurde das Geld jedoch nicht für die Bewältigung der Pandemie genutzt. Die Bundesregierung plante, das Geld für den Klima- und Transformationsfonds zu verwenden, was jedoch vom Bundesverfassungsgericht untersagt wurde

TAGESSCHAU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Umwidmung von Corona-Krediten für KlimaschutzDas Bundesverfassungsgericht verkündet heute, inwieweit die Umwidmung von Corona-Krediten zugunsten von Klimaschutz maßnahmen zulässig war. Es könnte ein weitreichendes Urteil für die Finanzpolitik werden.

NDR: Bundesverfassungsgericht verbietet Verwendung von Haushaltsmitteln für KlimaschutzDie Klage der Unionsfraktion war erfolgreich: Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass die Regierung 60 Milliarden Euro, die für den Kampf gegen Corona gedacht waren, nicht für den Klimaschutz verwenden darf. NDRInfo Karlsruhe Haushalt

DERSPİEGEL: Corona-Sondervermögen: Bundesverfassungsgericht erklärt Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrigDürfen 60 Milliarden Euro, die zur Bekämpfung der Coronapandemie gedacht waren, für Klimaschutz projekte verwendet werden? Die Union meldete Zweifel an – zu Recht, sagt nun das Bundesverfassungsgericht : Der Nachtragshaushalt 2021 ist verfassungswidrig.

NTVDE: Karlsruhe entscheidet über Umschichtung von Corona-Mitteln in den Klimaschutz-FondsDas Bundesverfassungsgericht wird über die Rechtmäßigkeit der Umschichtung von Corona-Mitteln in den Klimaschutz -Fonds entscheiden. Ein negatives Urteil könnte zu politischen Spannungen in der Ampel-Koalition führen.

DERSPİEGEL: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Klima- und TransformationsfondsDas Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet über den Klima- und Transformationsfond. Der Supreme Court in London über Abschiebungen nach Ruanda. Und Biden und Xi über das Wohl der Welt. Das ist die Lage am Mittwoch.

