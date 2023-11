Bundesverfassungsgericht stoppt finanzpolitische Entscheidung der Ampel

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden: Die Ampel wollte 60 Milliarden Euro, die ursprünglich für die Bewältigung der Coronapandemie vorgesehen waren, anders nutzen. Die Auswirkungen auf die Finanzplanung für das kommende Jahr sind noch nicht absehbar. Die Entscheidung sorgt bereits jetzt für deutliche Reaktionen. Der CDU-Politiker zeigt sich erleichtert über das Urteil und betont, dass dies der Finanzverfassung keinen schweren Schaden zugefügt hätte.

Das Bundesverfassungsgericht hat das finanzpolitische Vorgehen der Ampel gestoppt

DERSPİEGEL: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Klima- und TransformationsfondsDas Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet über den Klima- und Transformationsfond. Der Supreme Court in London über Abschiebungen nach Ruanda. Und Biden und Xi über das Wohl der Welt. Das ist die Lage am Mittwoch.

TAGESSCHAU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Umwidmung von Corona-Krediten für KlimaschutzDas Bundesverfassungsgericht verkündet heute, inwieweit die Umwidmung von Corona-Krediten zugunsten von Klimaschutzmaßnahmen zulässig war. Es könnte ein weitreichendes Urteil für die Finanzpolitik werden.

DERSPİEGEL: Corona-Sondervermögen: Bundesverfassungsgericht erklärt Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrigDürfen 60 Milliarden Euro, die zur Bekämpfung der Coronapandemie gedacht waren, für Klimaschutzprojekte verwendet werden? Die Union meldete Zweifel an – zu Recht, sagt nun das Bundesverfassungsgericht : Der Nachtragshaushalt 2021 ist verfassungswidrig.

BR24: Bundesverfassungsgericht stoppt Etatänderung 2021Es geht um Gelder, die eigentlich dafür gedacht waren, die Corona-Krise abzumildern. 2021 wurden sie von der Bundesregierung in den Klimafonds übertragen. Ein umstrittenes Vorgehen, das jetzt auch beim Bundesverfassungsgericht durchgefallen ist.

MZ_DE: Bundesverfassungsgericht kippt Haushaltsmanöver der BundesregierungDas Bundesverfassungsgericht hat ein Haushaltsmanöver der Bundesregierung gekippt. Das Gericht gab am Mittwoch in Karlsruhe einer Klage der Unionsfraktion im Bundestag statt und erklärte den entsprechenden Nachtrag zum Haushalt 2021 für nichtig.

NDR: Bundesverfassungsgericht verbietet Verwendung von Haushaltsmitteln für KlimaschutzDie Klage der Unionsfraktion war erfolgreich: Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass die Regierung 60 Milliarden Euro, die für den Kampf gegen Corona gedacht waren, nicht für den Klimaschutz verwenden darf. NDRInfo Karlsruhe Haushalt

