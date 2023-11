Bundesverfassungsgericht kippt Haushaltsmanöver der Bundesregierung

Das Bundesverfassungsgericht hat ein Haushaltsmanöver der Bundesregierung gekippt. Das Gericht gab am Mittwoch in Karlsruhe einer Klage der Unionsfraktion im Bundestag statt und erklärte den entsprechenden Nachtrag zum Haushalt 2021 für nichtig. Mit dem Nachtragsgesetz waren 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen, die ursprünglich zur Bewältigung der Coronapandemie gedacht waren, rückwirkend in den Klima- und Transformationsfonds verschoben worden.

Aus diesem Sondervermögen werden Modernisierungspläne wie etwa energiesparende Gebäudesanierungen, eine Wasserstoffinfrastruktur oder auch Entlastungen bei den Energiepreisen finanziert. Einiges davon muss nun umgeplant werden: Die Finanzmittel, die dem Fonds zur Verfügung stehen, verringern sich durch das Urteil um 60 Milliarden Eur

:

DERSPİEGEL: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Klima- und TransformationsfondsDas Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet über den Klima- und Transformationsfond. Der Supreme Court in London über Abschiebungen nach Ruanda. Und Biden und Xi über das Wohl der Welt. Das ist die Lage am Mittwoch.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

11FREUNDE_DE: Mensch Meier musste heulen, das war wohl das TränengasViel wird diskutiert über die Polizeieinsätze in Hamburg und Bochum. Häufig ist in dem Zusammenhang von „Problemfans“ die Rede. Dabei sollte der Blick mal geweitet werden. Mehr dazu in unserem täglichen Newsletter:

Herkunft: 11Freunde_de | Weiterlesen »

TAGESSCHAU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Umwidmung von Corona-Krediten für KlimaschutzDas Bundesverfassungsgericht verkündet heute, inwieweit die Umwidmung von Corona-Krediten zugunsten von Klimaschutzmaßnahmen zulässig war. Es könnte ein weitreichendes Urteil für die Finanzpolitik werden.

Herkunft: tagesschau | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Corona-Sondervermögen: Bundesverfassungsgericht erklärt Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrigDürfen 60 Milliarden Euro, die zur Bekämpfung der Coronapandemie gedacht waren, für Klimaschutzprojekte verwendet werden? Die Union meldete Zweifel an – zu Recht, sagt nun das Bundesverfassungsgericht : Der Nachtragshaushalt 2021 ist verfassungswidrig.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

BR24: Bundesverfassungsgericht stoppt Etatänderung 2021Es geht um Gelder, die eigentlich dafür gedacht waren, die Corona-Krise abzumildern. 2021 wurden sie von der Bundesregierung in den Klimafonds übertragen. Ein umstrittenes Vorgehen, das jetzt auch beim Bundesverfassungsgericht durchgefallen ist.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

AERZTEZEİTUNG: Verfassungsbeschwerde : Jetzt erhebt auch Janssen Klage in KarlsruheDas gab es noch nie: Gleich drei namhafte Pharmaunternehmen rufen das Bundesverfassungsgericht an, um gesetzliche Beschränkungen der freien Preisbildung abzuwehren.

Herkunft: aerztezeitung | Weiterlesen »