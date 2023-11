Bundesverfassungsgericht entscheidet über Umwidmung von Corona-Krediten für Klimaschutz

Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute, inwieweit die Umwidmung von Corona-Krediten zugunsten von Klimaschutzmaßnahmen zulässig war. Es könnte ein weitreichendes Urteil für die Finanzpolitik werden. Von Martin Polansky Es war eine der ersten Taten der Ampelkoalition. Kurz nach Amtsantritt verkündete Finanzminister Christian Lindner, dass 60 Milliarden Euro an nicht benötigten Corona-Krediten stattdessen für Klimaschutzmaßnahmen verwendet werden sollten.

'Im Zuge der Koalitionsverhandlungen haben sich die drei Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP auf dieses Verfahren verständigt', so Lindner damals. Tatsächlich war die Umwidmung von Corona-Krediten für den Klimaschutz bereits im Koalitionsvertrag der Ampelparteien verabredet worden - und zwar auf Drängen der SPD und vor allem der Grünen. Sie wollten mit Milliarden-Mitteln den Klimaschutz zu einem Kernthema der gemeinsamen Regierungszeit mache

:

