Bundestag ringt um Etat nach Haushalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Nach dem Haushalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts ringt der Bundestag um den Etat für das kommende Jahr. Es könne jetzt kein «Business as usual» geben, mahnte die oppositionelle Union. Denn die Entscheidung der Karlsruher Richter reißt womöglich nicht nur eine 60 Milliarden große Lücke in die Finanzierung von Projekten für den Klimaschutz und den klimafreundlichen Umbau der Industrie.

Sie droht den Umgang mit schuldenfinanzierten Sondervermögen generell auf den Kopf zu stellen, von denen es in Bund und Ländern einige gibt. Allein der Bund unterhält 29 dieser Sondertöpfe neben dem Haushalt mit Verschuldungsmöglichkeiten in Höhe mehrerer Hundert Milliarden Euro. Ampel will an Zeitplan für Verabschiedung des Haushalts festhalten «Es ist jetzt zu früh bereits eine Debatte über grundlegende Konsequenzen zu führen», bremste Finanzminister Christian Lindner im Bundestag. Die Bundesregierung werte das Urteil sorgfältig au

RPONLİNE: Linksfraktion im Bundestag beschließt die eigene AuflösungEs ist ein historischer Tag für die Linke im Bundestag , im negativen Sinne. Nach dem Bruch mit Sahra Wagenknecht hat die Fraktion ihre eigene Auflösung beschlossen, ab 6. Dezember soll der Prozess beginnen. Die Zukunft der etwas mehr als 100 Fraktionsmitarbeiter ist offen. Und auch, ob der beschworene Neuanfang der Linken gelingt.

RBB24: Linksfraktion im Bundestag will sich im Dezember auflösenNach 18 Jahren ist Schluss: Die Linksfraktion, als hoffnungsvoller Bund von PDS und WASG gestartet, zerlegt sich wieder. Die Linke dürfte als parlamentarische Gruppe weitermachen - genauso wie die Konkurrenz vom 'Bündnis Sahra Wagenknecht'.

FOCUSONLİNE: Regierungsbefragung im BundestagNur dreimal im Jahr nimmt der Bund eskanzler an der Fragerunde teil. Heute stellt sich Olaf Scholz den Fragen der Abgeordneten im Parlament. Die Befragung im Liveticker verfolgen.

AZ_AUGSBURG: Die Linke verliert Fraktionsstatus im BundestagDie Linke im Bundestag verliert ihren Fraktionsstatus. Das kostet sie Geld, Redezeit und Einfluss.

TAGESSCHAU: Bundestag beschließt Gesetz zur Anpassung an KlimawandelAngesichts des Klimawandels müssen Bund, Länder und Kommunen künftig Pläne zur Anpassung an dessen Folgen ausarbeiten. Der Bundestag billigte ein Gesetz, das eine Vorsorgestrategie vorschreibt. Die Union kritisierte die Finanzierung sfrage.

ZDFHEUTE: Urteil des Bundesverfassungsgerichts ermöglicht Überprüfung der KlimapolitikDas Urteil des Bundesverfassungsgericht s bietet die Möglichkeit, die Klimapolitik zu überdenken und Prioritäten zu setzen. Die Ampel-Regierung muss entscheiden, welche Projekte hinten anstehen müssen und wie viel Klimaschutz sie sich leisten kann.

