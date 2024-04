Bundestag genehmigt Beschaffung von Ausbildungsgeräten für Schützenpanzer Puma

In seiner Sitzung vom 10. April hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestag es die Beschaffung von 258 Ausbildungsgeräten Duellsimulator für die Schützenpanzer Puma genehmigt. Dafür sind 109 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr bereitgestellt. Die Geräte sollen bis 2026 geliefert werden.

Nach der Information der Bundeswehr auf ihrer Webseite ist AGDUS ein laserbasiertes Ausbildungssystem zur realitätsnahen Übung von Gefechtssituationen sowie zur Unterstützung der vorbereitenden Schießausbildung. Das System werde im Gefechtsübungszentrum Heer, in den Schießübungszentren und auch an den Standorten des Schützenpanzers Puma genutzt.

Laserempfänger und -reflektoren sind mit speziellen Halterungen auf der Wanne des Puma so verteilt, dass eine 360 Grad Abdeckung erreicht wird. Die AGDUS-Sätze bestehen aus Laserdetektoren, die rund um das Fahrzeug angebracht werden, sowie augensicheren Lasersendern, mit deren Hilfe die Wirkung der Hauptwaffensysteme des Schützenpanzers Puma simuliert werden können. In einem Steuerkasten befindet sich der Simulationsrechner; dessen Laser-Algorithmen so programmiert sind, dass Schüsse und Treffer ballistisch genau simuliert werden.

Bundestag Beschaffung Ausbildungsgeräte Schützenpanzer Puma Duellsimulator AGDUS

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



esutde / 🏆 49. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verzögerungen beim neuen Schützenpanzer PumaDer neue Schützenpanzer Puma bereitet Probleme bei der Fertigstellung und Auslieferung an die Bundeswehr.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Auf Putins Abschussliste: Hohe Verluste bei Leopard-PanzernDrei Kampfpanzer Leopard 2A6 und ein Schützenpanzer vom Typ Puma.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

PUMA-Aktie unter Druck: Rihanna-Foto liefert im PUMA-Design-Streit BeweisIm Streit um das Design eines Schuhs hat der Sportartikelhersteller PUMA vor dem Gericht der EU eine Niederlage erlitten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

PUMA-Aktie deutlich schwächer: PUMA-CFO gibt detaillierte Ziele für 2025 ausPUMA-CFO Hubert Hinterseher hat auf dem Kapitalmarkttag des Konzerns nun detaillierte Ziele für 2025 ausgegeben.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

PUMA-Aktie dennoch leichter: PUMA belohnt Aktionäre mit Aktienrückkauf und höherer DividendePUMA will künftig mehr an seine Aktionäre ausschütten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

321 neue Schützenpanzer aus Finnland: Schweden wappnet sich gegen PutinDer Ukraine-Krieg lässt Europa nicht los, und nun zittert der Norden: Dänemarks Geheimdienst schlägt Alarm – russische Provokationen an der Tagesordnung! Was plant Putin? Militärjets an Grenzen, Kriegsschiffe auf Abwegen – das Szenario ist düster. Verteidigungsminister Poulsen fordert mehr Geld, mehr Macht fürs Militär.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »