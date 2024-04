Bundesregierung plant Elektroauto-Ladestationen an Tankstellen zur Pflicht zu machen

Die Bundesregierung will Elektroauto - Ladestationen an Tankstellen zur Pflicht machen. Der Chef von BP Europa, zu dem die Marke Aral gehört, nannte das gegenüber der„Wir gehen davon aus, dass eine derartige Versorgungsauflage des Staates kommen wird“, sagte Patrick Wendeler . „Das ist ein unsinniges planwirtschaftliches Instrument … Wir müssten dann Ladesäulen an Stellen errichten, an denen kein Platz dafür ist oder an denen unsere Kunden sie nicht haben wollen.

Der BP-Manager bemängelte die bürokratischen Hindernisse beim Aufbau der Ladeinfrastruktur: „Bei uns ist durchschnittlich jedes zweite Bauvorhaben verzögert“, so Wendeler. „Wir könnten heute 1000 Ladesäulen mehr in der Nutzung haben, wenn die Behörden schneller arbeiten könnten.“am Ladesäulen-Zwang für Tankstellen fest. Allerdings wird die Vorgabe wohl nur noch größere Ketten betreffen.

Wenn die Ladesäulen wirtschaftlich zu betreiben sind, werden Tankwarte sicherlich gerne welche hinstellen – auf den Kopf gefallen sind sie schließlich nicht.Auch da wird vorgeschrieben welche Kraftstoffe anzubieten sind. Die meisten Tankstellen leben vom Shop. Für mich als BEV Fahrer wäre der Shop auch das Argument. Lade gerne bei ARAL. Shop, Heißgetränke, Toilette, Reisebedarf und sicher weil bewirtschaftet. Insofern fände ich Kompensation nicht so gut.

