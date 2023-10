Bundespolizei: Verbotene Feuerwerkskörper aus Polen geschmuggelt

Die Bundespolizei hat an der Grenze zu Polen einen Autofahrer mit verbotenen Feuerwerkskörpern erwischt. In dem Transporter des 37-Jährigen entdeckten die Beamten in der Nacht zu Samstag mehrere Kartons mit pyrotechnischen Erzeugnissen, für die der Mann keine Erlaubnis hatte, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

