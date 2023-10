Bundespolizei und #Polizei Brandenburg decken Schleusung von 19 Personen auf

Am heutigen Freitag kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei des Landes Brandenburg und der Bundespolizei 19 Personen in Coschen, die keine Reisedokumente mitführten.

Gegen 3 Uhr beobachtete eine Zivilstreife der Brandenburger Polizei eine größere Personengruppe, die zu Fuß über die Brücke aus Polen kam. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten kurze Zeit später 19 syrische Staatsangehörige in Coschen, auf Höhe der Ortsfeuerwehr, feststellen.

Die Einsatzkräfte brachten die mutmaßlich geschleusten Personen in die Dienststelle und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Äußerung von Schutzersuchen überstellten die Einsatzkräfte alle Personen an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg.Aufgrund von Straßenbauarbeiten an der Auf- und Abfahrt L40 Wetzlarer Straße müssen die Buslinien 690 und 696 von Montag, 01.11.2023#Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße – Tatzeit: Sonntag, 30.04. headtopics.com

Weiterlesen:

CityReport »

Berlin & Brandenburg: Verfassungsschutz: Antisemitische Akteure in BrandenburgAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg Weiterlesen ⮕

Berlin & Brandenburg: Leichtes Plus bei Steuereinnahmen in BrandenburgAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg Weiterlesen ⮕

Berlin & Brandenburg: Trübes, aber mildes Wochenende in Berlin und BrandenburgAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg Weiterlesen ⮕

Mann uriniert auf Wilhelmsplatz, bedroht zwei Personen und leistet Widerstand gegen die PolizeiHagen-Wehringhausen (ots) Donnerstagabend (26.10.) um 18.45 Uhr randalierte ein 46-Jähriger auf dem Wilhelmsplatz und leistete im Anschluss Wide Weiterlesen ⮕

Berlin & Brandenburg: Polizei verbietet Gaza-Kundgebung am AlexanderplatzAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg Weiterlesen ⮕

Berlin & Brandenburg: CDU-Innenexperte: Die Berliner Polizei braucht mehr GeldProtestaktionen von Klimaschützern, pro-palästinensische Demos und Schutz von jüdischen Einrichtungen - Berlins Polizei ist oft im Dauereinsatz. CDU-Innenpolitiker Dregger fordert mehr Geld für sie. Weiterlesen ⮕